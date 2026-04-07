În Joia Mare, aproximativ 5.500 de lumânări-candele vor lumina inima Târgoviștei într-un spectacol de reculegere și speranță, unic în România

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

În Joia Mare, Târgoviștea se transformă într-un râu de lumină. Un gest simplu, profund și unic în România – inițiat în anul 2000 de artistul plastic Mihai Șerbănescu – a devenit una dintre cele mai frumoase tradiții ale cetății noastre.

Programul serii:

Ora 18:00 – Voluntarii se întâlnesc în Piața Mihai Viteazul;

Ora 18:30 – Poziționare candele în jurul statuii și în fața Mitropoliei;

După Denia celor 12 Evanghelii, în jurul orei 20:00, se vor aprinde lumânările pe traseul: Piața Mihai Viteazul → Bulevardul Regele Carol I → Gară;

Evenimentul va putea fi urmărit în direct pe ecranul LED amplasat în fața Casei Sindicatelor, dar și prin transmisiune cu drone, pentru o perspectivă de neuitat asupra evenimentului.

Împreună facem din Târgoviște un loc mai luminos!

