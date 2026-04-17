Curățenie generală în Târgoviște, echipele Primăriei au reluat acțiunile în tot orașul 

După perioada sărbătorilor, Primăria Municipiului Târgoviște a reluat acțiunile de curățenie generală, intervențiile fiind desfășurate în toate cartierele orașului, stradă cu stradă.

Echipele de salubritate au început încă de dimineață lucrările de igienizare, care vizează măturarea și spălarea străzilor, colectarea deșeurilor, curățarea spațiilor verzi și igienizarea zonelor intens circulate. Scopul acestor acțiuni este menținerea unui oraș curat și primitor pentru toți locuitorii.

Reprezentanții administrației locale transmit că astfel de intervenții vor continua și în perioada următoare, în toate zonele municipiului, pentru ca Târgoviștea să rămână un oraș îngrijit și plăcut.

Autoritățile fac apel și la cetățeni să contribuie la menținerea curățeniei și să respecte regulile privind depozitarea deșeurilor, subliniind că un oraș curat este responsabilitatea întregii comunități.

Acțiunile de curățenie generală fac parte din programul constant al administrației locale pentru îmbunătățirea aspectului municipiului și creșterea calității vieții în Târgoviște.