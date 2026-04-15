Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, a anunțat o nouă investiție importantă în infrastructura educațională locală: Școala Gimnazială „Profesor Paul Bănică” Târgoviște (Școala Nr. 11) va intra într-un amplu proces de reabilitare

Proiectul are o valoare de aproximativ 32 de milioane de lei, fonduri integral nerambursabile.

Potrivit administrației locale, investiția vizează modernizarea completă a unității de învățământ și creșterea gradului de siguranță pentru elevi și cadrele didactice. Proiectul este unul complex și va include lucrări de reabilitare generală a clădirii, modernizarea spațiilor de învățământ, dar și consolidarea antiseismică a structurii, un aspect esențial pentru siguranța tuturor celor care își desfășoară activitatea în școală.

De asemenea, proiectul cuprinde măsuri importante pentru creșterea eficienței energetice a clădirii. Astfel, vor fi înlocuite ferestrele și ușile exterioare cu tâmplărie modernă, dotată cu geam termoizolant, va fi realizată izolarea termică a fațadei și a pereților exteriori, precum și a planșeului peste ultimul nivel. În plus, vor fi refăcute sistemul de încălzire și instalațiile electrice, iar pentru reducerea costurilor energetice vor fi montate panouri fotovoltaice.

Prin aceste lucrări, unitatea de învățământ va beneficia de condiții moderne, eficiente din punct de vedere energetic și adaptate cerințelor actuale ale procesului educațional. Investiția face parte din strategia administrației locale de modernizare a infrastructurii școlare din municipiu, în ultimii ani fiind reabilitate sau aflate în curs de modernizare mai multe unități de învățământ din Târgoviște.

Primarul Daniel Cristian Stan a precizat că lucrările ar putea începe cel mai devreme în această toamnă, după finalizarea etapelor administrative și a procedurilor de implementare a proiectului.

Prin această investiție, autoritățile locale continuă să acorde prioritate educației, urmărind asigurarea unor condiții moderne și sigure pentru elevii din municipiul Târgoviște, dar și reducerea consumului energetic și a costurilor de întreținere pe termen lung.