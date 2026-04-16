Municipiul Târgoviște găzduiește sâmbătă, 18 aprilie, începând cu ora 10:00, un eveniment de amploare dedicat iubitorilor de animale, organizat în Parcul Chindia.

Manifestarea îmbină o expoziție chinologică internațională cu un târg de adopții pentru câinii din adăpostul public al orașului.

Evenimentul are loc în cadrul parteneriatului dintre Primăria Municipiului Târgoviște și Asociația Club Federal Chinologic – ROYAL, fiind inclus în competiția internațională C.A.C.I.B. World Dog Federation – Târgoviște / Dâmbovița Dog Show.

Expoziția reunește crescători, dresori și exemplare canine din mai multe rase, care vor fi evaluate de arbitri internaționali. Scopul evenimentului este promovarea standardelor chinologice și a responsabilității în creșterea câinilor de rasă.

Târg de adopții pentru câinii din adăpost

Pe lângă componenta competițională, organizatorii au pregătit și un târg de adopții dedicat câinilor aflați în grija Adăpostului Public Târgoviște.

Această inițiativă își propune să ofere o șansă reală animalelor abandonate de a-și găsi o familie și un cămin stabil. Evenimentul continuă seria acțiunilor de acest tip, după succesul înregistrat la ediția organizată anterior la Complexul Turistic de Natație.

Două direcții, un scop comun

Evenimentul din Parcul Chindia reunește două componente importante:

componenta chinologică, dedicată prezentării și evaluării câinilor de rasă

componenta socială, dedicată adopțiilor și responsabilizării comunității

Prin această abordare, organizatorii își doresc să promoveze atât excelența în domeniul chinologic, cât și grija față de animalele fără stăpân.

Reprezentanții autorităților locale transmit că își doresc ca evenimentul să devină o tradiție și să atragă cât mai mulți vizitatori. Totodată, accentul este pus pe adopții, astfel încât cât mai mulți câini din adăpost să își poată găsi o familie și un mediu sigur în care să trăiască.