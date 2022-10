Vizita ministrului Economiei, Florin Spătaru, la COS Târgoviște.

1 0

Ministrul Economiei, Florin Spătaru a fost joi, 6 octombrie într-o vizită de lucru în județul Dâmbovița, oficiile de gazdă au fost făcute de președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan alături de prefectul județului Dâmbovița, Claudia Gilia, primarul municipiului Târgoviște, Cristian Stan si parlamentari wi PSD Dâmbovița.Vizita a început la Combinatul de Oţeluri Speciale Târgovişte unde acţionarii combinatului i-au prezentat un plan investiţional care prevede producţia de oţel la standarde europene, în cadrul unui proces cu emisii reduse de carbon.

Ministerul Economiei a afirmat că Guvernul va aloca un sprijin financiar pentru COS Târgoviște.” COS Târgovişte este un reper atât pentru judeţ, dar e un reper şi pentru economia naţională. Sunt câţiva ani de când această companie naţională nu a mai funcţionat şi atunci am importat. (…) Mă bucur că am văzut că funcţionează laminorul, că sunt 15.000 de tone de oţel beton care vor fi livrate pe piaţa naţională, asta înseamnă că vom putea continua proiectele de construcţie, proiectele de infrastructură mare, dar de asemenea am discutat şi despre dificultăţile pe care le au: preţul energiei, costurile mărite, programul investiţional pe care îl au pentru a produce oţel de calitate care să respecte standardele europene şi pentru a avea procese de producţie cu emisii reduse de carbon”, a afirmat ministrul Economiei, joi, la Târgovişte, în urma unei vizite pe care a făcut-o la Combinatul de Oţeluri Speciale (COS), preluat anul acesta de compania Donalam-AFV Beltrame.

Președintele CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan a afirmat: ” Împreună cu ministrul Economiei, Florin Spătaru, am avut o întâlnire cu stafful Donalam Târgovişte – COS Târgoviște. Am vizitat secția de producție de oțel beton, dar am și avut o discuție aplicată pe ceea ce înseamnă sprijinirea combinatului târgoviștean. Am profitat de prezența ministrului Florin Spătaru și i-am solicitat identificarea unor soluții, astfel încât business-planul grupului Beltrame, unul dintre cei mai importanți investitori din județ, dar și din țară, să fie îndeplinit.

Este nevoie de toată susținerea noastră, mai ales că Donalam Târgovişte va fi unul dintre marii angajatori din Dâmbovița, iar planurile de retehnologizare și de decarbonizare a producției de oțel – beton și, pe viitor, a oțelurilor speciale sunt ambițioase, dar și tangibile.”