ANFP și ICDL România lansează campania „DigiReady” pentru dezvoltarea competențelor digitale în administrația publică 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP), împreună cu ICDL România, a lansat campania „DigiReady – Primul pas spre competențe digitale recunoscute internațional”, un demers dedicat familiarizării funcționarilor publici cu standardele de testare digitală.

În contextul accelerării procesului de digitalizare în administrația publică, inițiativa urmărește creșterea nivelului de pregătire digitală al angajaților din sectorul public și înțelegerea modului în care se desfășoară certificările internaționale ICDL.

Campania presupune completarea unui quiz format din aproximativ 30 de întrebări, inspirat din modulele ICDL START. Acesta oferă participanților o experiență similară testării reale, fără a reprezenta însă o certificare oficială.

Reprezentanții ANFP susțin că proiectul are rolul de a facilita tranziția către o administrație publică modernă, în care competențele digitale devin esențiale pentru eficiența activității profesionale.

Prin această inițiativă, funcționarii publici au posibilitatea de a-și evalua nivelul de pregătire și de a se familiariza cu standardele internaționale din domeniul competențelor digitale.