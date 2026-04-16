Inflația anuală a urcat la 9,87% în luna martie 2026, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică

Scumpiri puternice la energie și servicii Cele mai mari creșteri au fost înregistrate la electricitate, unde prețurile au sărit cu peste 50% într-un an. Și serviciile continuă să se scumpească accelerat, depășind 11%.

Coșul zilnic apasă pe bugete

Alimentele de bază nu au scăpat de valul de scumpiri: cafeaua, ouăle, fructele și pâinea sunt mai scumpe față de anul trecut, ceea ce se simte direct în buzunarele românilor.

Semnal de alarmă de la BNR Banca Națională a României avertizează că inflația ar putea rămâne ridicată pe termen scurt, pe fondul tensiunilor din piața energiei și al contextului internațional.

Deși nivelul actual este ridicat, specialiștii estimează că inflația ar putea începe să scadă treptat spre finalul anului, dacă presiunile economice se reduc.

Prețurile cresc rapid, iar românii resimt tot mai puternic efectele în viața de zi cu zi.