Măsura este derulată în cadrul programelor naționale coordonate de ANOFM.

Potrivit informațiilor transmise, angajatorii care încadrează ucenici pot primi o subvenție de 2.250 de lei pe lună pentru fiecare persoană angajată în regim de ucenicie, sumă acordată pe întreaga durată a contractului, proporțional cu timpul efectiv lucrat.

Ucenicia la locul de muncă reprezintă o formă de pregătire profesională care îmbină instruirea teoretică cu experiența practică direct în cadrul unei companii. Astfel, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au posibilitatea de a învăța o meserie în condiții reale de lucru, fiind îndrumate de specialiști din domeniu.

La finalul programului, ucenicii obțin un certificat de calificare profesională recunoscut la nivel național, ceea ce le crește semnificativ șansele de angajare.

În prezent, sunt derulate mai multe programe de sprijin pentru formare profesională:„FORMACTIV – Formare și muncă activă”, destinat persoanelor cu vârsta peste 30 de ani

„START – Investește în calificare pentru viitor”, adresat tinerilor sub 30 de ani

Aceste inițiative au ca obiectiv creșterea gradului de ocupare și adaptarea forței de muncă la cerințele actuale ale pieței.

Beneficii pentru angajatori și comunitate

Reprezentanții AJOFM Dâmbovița subliniază că programul vine în sprijinul angajatorilor care își doresc să își formeze propriii specialiști, reducând astfel costurile de recrutare și adaptare profesională.

Totodată, ucenicia contribuie la integrarea mai rapidă a persoanelor fără experiență pe piața muncii și la reducerea deficitului de forță de muncă calificată în anumite domenii.

Cei interesați pot obține informații suplimentare direct de la AJOFM Dâmbovița sau de pe site-ul instituției, unde sunt disponibile detalii despre condițiile de participare și pașii de înscriere în programe.