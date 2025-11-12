Vizită diplomatică în Dâmbovița: Ambasadorul Israelului în România, Dr. Lior Ben Dor, primit de președintele CJ, Corneliu Ștefan 

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a primit vizita Excelenței Sale Dr. Lior Ben Dor, Ambasadorul Israelului în România. Întâlnirea a avut loc la sediul Consiliului Județean și a avut ca scop consolidarea relațiilor româno-israeliene și identificarea de noi oportunități de colaborare între județul Dâmbovița și parteneri din Statul Israel.

„Am discutat despre consolidarea relațiilor româno-israeliene și despre inițierea unor parteneriate în domenii de interes comun. I-am prezentat Excelenței Sale potențialul județului Dâmbovița, perspectivele de investiții și proiectele aflate în derulare, care pot constitui punct de plecare pentru viitoare colaborări”, a declarat Corneliu Ștefan.

În cadrul vizitei, ambasadorul a avut ocazia să cunoască mai bine oportunitățile economice și de dezvoltare ale județului, precum și principalele proiecte de infrastructură aflate în derulare.

Tot astăzi, la Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, a avut loc o întâlnire între reprezentanți ai mediului de afaceri local și parteneri israelieni, prilej pentru discutarea unor posibile investiții și parteneriate economice.

„Prietenia, sprijinul reciproc și cooperarea stau la baza inițiativelor care aduc beneficii reale comunităților noastre”, a mai transmis președintele CJ Dâmbovița.

Vizita Ambasadorului Israelului în județul Dâmbovița reprezintă un pas important în extinderea relațiilor internaționale ale administrației județene, cu accent pe promovarea investițiilor, turismului și inovării economice.