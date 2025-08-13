Taberele ARC au conectat  peste 400 de tineri din diaspora cu istoria și patrimoniul  județului Dâmbovița

Consiliul Județean Dâmbovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” din Târgoviște, a fost parte activă în organizarea taberelor ARC, un program dedicat elevilor, studenților și tinerilor români din diaspora, după cum a transmis instituția într-un comunicat de presă.

Inițiate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, aceste tabere au reunit peste 400 de participanți care au avut oportunitatea să exploreze bogatul patrimoniu istoric și natural al județului Dâmbovița.

Pe parcursul vizitelor, tinerii au pășit în universul trecutului prin Muzeul de Istorie din Târgoviște, Muzeul Evoluției Omului și Tehnologiei în Paleolitic, Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești, Ansamblul Monumental „Curtea Domnească” și Peștera Ialomiței.

„Prin aceste experiențe, participanții au făcut o veritabilă călătorie în timp, explorând cultura, istoria și frumusețea naturală a Dâmboviței”, se precizează în comunicat.

Principalul obiectiv al programului ARC este dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română, aprofundarea cunoștințelor despre istoria și civilizația românească și întărirea legăturilor dintre tinerii din diaspora și România.