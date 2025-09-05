Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Strada Coconilor, redeschisă circulației în zona „Poarta Dealu – Vânătorilor”

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

În această dimineață a fost redeschisă circulației strada Coconilor, în zona „Poarta Dealu – Vânătorilor”, după finalizarea lucrărilor de restaurare și punere în valoare a monumentului istoric. Intervențiile au vizat, în principal:refacerea, în tehnică tradițională, cu cărămidă de epocă, a celui de-al doilea arc al porții și a bolții dintre cele două arce;consolidarea și refacerea zonelor de zidărie degradată;refacerea integrală a paramentului și rostuirea acestuia, urmate de protejarea zidăriei;punerea în valoare printr-un sistem de iluminat arhitectural și stradal adaptat zonei;refacerea pavajului, lucrările aflându-se la ultimele retușuri.

Întreaga zonă este monitorizată video, atât pentru siguranța cetățenilor, cât și pentru protejarea monumentului.

 Redeschiderea marchează un pas important în revitalizarea patrimoniului istoric al Târgoviștei.

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

