Spitalul Județean de Urgență Târgoviște anunță că astăzi, 24 februarie 2026, în intervalul orar 08:30 – 22:30, rețeaua informatică a unității sanitare va fi temporar indisponibilă. În același interval, telefonia fixă internă nu va funcționa, din cauza lucrărilor programate de mentenanță și optimizare a infrastructurii IT.

Intervenția are ca scop îmbunătățirea performanței, creșterea nivelului de securitate și sporirea fiabilității sistemelor informatice utilizate în activitatea medicală și administrativă.

Ce trebuie să știe pacienții și aparținătorii:

accesul la sistemele informatice interne va fi limitat pe durata lucrărilor;

unele servicii administrative ar putea înregistra timpi mai mari de procesare;

activitatea medicală de urgență se va desfășura în regim normal, conform procedurilor aplicabile în astfel de situații.

Pentru comunicarea cu unitatea sanitară va fi disponibil un singur număr de telefon: 0769 022 196. Reprezentanții spitalului roagă persoanele care doresc să sune să manifeste înțelegere, deoarece linia poate fi aglomerată pe parcursul intervalului menționat.

Conducerea unității medicale dă asigurări că echipele tehnice vor depune toate eforturile pentru finalizarea lucrărilor în intervalul anunțat și pentru reducerea la minimum a eventualelor inconveniente.