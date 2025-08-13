Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Senatorul PSD Dâmbovița, Titus Corlățean și-a anunțat candidatura la președinția partidului

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Senatorul PSD Dâmbovița, Titus Corlățean, a anunțat intenția sa de a candida pentru funcția de președinte al Partidului Social Democrat, la congresul ce va avea loc în această toamnă. Corlățean a subliniat necesitatea unei relansări autentice a partidului, condusă de oameni competenți, capabili să redea PSD-ului încrederea electoratului.

„PSD are nevoie de credibilitate și de o conducere formată din oameni bine pregătiți, cu diplomă pe masă”, a declarat Corlățean, punctând că actuala etapă impune o reconstrucție serioasă și transparentă a formațiunii politice.

Cu o experiență de peste 30 de ani în diplomație și politică, Titus Corlățean și-a început cariera în 1994 în Ministerul Afacerilor Externe, iar în 2001 a devenit consilier personal al prim-ministrului Adrian Năstase pe probleme de politică externă. De-a lungul timpului, a ocupat numeroase funcții publice și politice, acumulând o experiență valoroasă atât pe plan intern, cât și internațional.

Anunțul său vine într-un moment crucial pentru PSD, care se află într-un proces de consolidare și reconstrucție, încercând să-și recâștige poziția și încrederea alegătorilor după o perioadă marcată de schimbări și tensiuni interne.

Congresul partidului programat pentru această toamnă reprezintă o etapă importantă, iar competiția pentru președinția PSD va fi decisivă în conturarea direcțiilor politice viitoare.

Articolul precedent
Incendiu de vegetație în localitatea Colanu, pompierii din Târgoviște au intervenit rapid
Articolul următor
Taberele ARC au conectat  peste 400 de tineri din diaspora cu istoria și patrimoniul  județului Dâmbovița
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

 ALERTĂ INFOCONS: Modele BMW cu risc major de incendiu din cauza defectelor la sistemul de înaltă tensiune

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Consumatorii care dețin anumite modele BMW trebuie să fie...

DÂMBOVIȚEANUL FLORIN TĂNASE SUNĂ ADUNAREA

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
FCSB a înregistrat un nou eșec în SuperLiga, al treilea din...

SORANA CÎRSTEA A PĂRĂSIT CONCURSUL DE DUBLU LA CINCINNATI

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Perechea Sorana Cîrstea/Anna Kalinskaia (România/Rusia) a fost eliminată, duminică, în...

CUM A FOST PRIMA ETAPĂ DIN LIGA A II-A

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
2 portari născuți în 2008 au debutat ca titulari în...

News

 ALERTĂ INFOCONS: Modele BMW cu risc major de incendiu din cauza defectelor la sistemul de înaltă tensiune

Social 0
Consumatorii care dețin anumite modele BMW trebuie să fie...

Școala nr. 2 Titu -Târg nu se va închide!

Social 0
Laurențiu Costache, primarul Orașului Titu, demontează cu argumente informațiile...

Au început lucrări noi de anvelopare termică a blocurilor din Târgoviște!

Social 0
În cadrul Programului Primăriei Târgoviște, au început lucrările de...

© 2023 Ziarul Dâmbovița