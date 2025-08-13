Senatorul PSD Dâmbovița, Titus Corlățean și-a anunțat candidatura la președinția partidului

Senatorul PSD Dâmbovița, Titus Corlățean, a anunțat intenția sa de a candida pentru funcția de președinte al Partidului Social Democrat, la congresul ce va avea loc în această toamnă. Corlățean a subliniat necesitatea unei relansări autentice a partidului, condusă de oameni competenți, capabili să redea PSD-ului încrederea electoratului.

„PSD are nevoie de credibilitate și de o conducere formată din oameni bine pregătiți, cu diplomă pe masă”, a declarat Corlățean, punctând că actuala etapă impune o reconstrucție serioasă și transparentă a formațiunii politice.

Cu o experiență de peste 30 de ani în diplomație și politică, Titus Corlățean și-a început cariera în 1994 în Ministerul Afacerilor Externe, iar în 2001 a devenit consilier personal al prim-ministrului Adrian Năstase pe probleme de politică externă. De-a lungul timpului, a ocupat numeroase funcții publice și politice, acumulând o experiență valoroasă atât pe plan intern, cât și internațional.

Anunțul său vine într-un moment crucial pentru PSD, care se află într-un proces de consolidare și reconstrucție, încercând să-și recâștige poziția și încrederea alegătorilor după o perioadă marcată de schimbări și tensiuni interne.

Congresul partidului programat pentru această toamnă reprezintă o etapă importantă, iar competiția pentru președinția PSD va fi decisivă în conturarea direcțiilor politice viitoare.