Ritm accelerat de lucru la Școala Tudor Vladimirescu! Se fac eforturi pentru finalizarea proiectului cel târziu în luna decembrie!

La Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu, din Târgoviște, lucrările avansează vizibil. Au fost depășite problemele care au apărut pe parcursul implementării proiectului și dorința autorităților publice locale este aceea de a finaliza investiția până la sfârșitul anului.

„La Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”, administrația publică locală târgovișteană are în derulare un contract de aproximativ 45 de milioane de lei. Este cel mai mare contract care vizează o unitate de învățământ din Municipiul Târgoviște. Cred că va fi cea mai mare unitate școlară din Județul Dâmbovița.

Este vorba de o lucrare finanțată în cea mai mar parte din bani europeni, iar la acest moment se lucrează la termosistem. S-a construit un corp administrativ nou, de asemenea s-a construit o sală de festivități iar în curte va fi amenajată o bază sportivă. Ca termen de finalizare a investiției, facem toate eforturile ca, până la sfârșitul anului, aici să avem o unitate de învățământ modernă. A durat foarte mult dar acum putem spune cu certitudine că toate dificultățile care au existat la acest proiect au fost depășite”- a declarat Cristian Stan, primarul Municipiului Târgoviște, cu prilejul ultimei vizite pe șantier.