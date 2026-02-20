RISC MAJOR LA UN MODEL HONDA: Alertă privind posibilă desprindere a roților

InfoCons – Protecția Consumatorului avertizează asupra unei probleme tehnice identificate la un model de autoturism al producătorului Honda, care poate pune în pericol siguranța rutieră.

La roțile fără butuci presați din oțel aliat, cuplul de strângere al piulițelor este insuficient.

În timp, acest lucru poate duce la slăbirea piulițelor în mers, existând riscul real de desprindere a roții.

Ce riscuri implică?

• Pierderea controlului asupra vehiculului

• Creșterea riscului de accident rutier

• Posibile răniri grave pentru șofer, pasageri și ceilalți participanți la trafic

Este o problemă care afectează un element esențial al siguranței autovehiculului.

Produsul nu respectă cerințele Regulamentului privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și ale componentelor acestora, motiv pentru care a fost emisă alerta de siguranță.

Ce trebuie să faci dacă deții un astfel de vehicul?

Verifică imediat dacă mașina ta face parte din lotul vizat de rechemare

Contactează un dealer autorizat Honda pentru verificare și remediere

Nu ignora semne precum vibrații anormale, zgomote la roți sau instabilitate în mers

Siguranța la volan nu este opțională.

Orice defecțiune care implică sistemul de prindere al roților trebuie tratată cu maximă seriozitate.

Distribuie informația pentru a preveni incidente!