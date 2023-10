Răzvan Bejan, președinte PNL Moreni: “Municipiul are nevoie de un spital nou, de o autogară și transport public”

Președintele PNL Moreni, Răzvan Bejan, a vorbit într-o conferință de presă despre proiectele care, în opinia sa, ar trebui să devină prioritate pentru municipiul Moreni. Răzvan Bejan a subliniat necesitatea construirii unui nou spital, care să asigure condiții bune pentru pacienți, dar și a unei reabilitări urgente a liceului din Moreni.

“Toamna anului trecut am preluat PNL Moreni, cu funcția de președinte interimar. Am găsit-o cu aproximativ 85 de membri. Nu erau absolut toți activi. Astăzi, am ajuns la 350 de membri. Nu știu dacă sunt mulți sau puțini, dar astăzi vedem de trei ori mai mulți. Eu atrag oamenii spunându-le că trebuie să muncească pentru acest municipiu, să știe de la început care le este misiunea. Dacă ne uităm la Moreni vedem că de-a lungul timpului acest municipiu a avut o problemă mare. În ultimii 30 de ani și acele lucrări puține din municipiu au avut termene depășite, iar calitatea a lăsat de dorit. Vreau să atrag atenția asupra lucrărilor din prezent, a modului în care se derulează și le solicit celor implicați să se ocupe cu adevărat de oraș. Școala nr. 4 are nevoie de finalizarea lucrărilor. Sunt mulți copii detașați la Școala nr. 3, iar pentru copii este greu. Vreau să atrag atenția asupra proiectelor necesare pentru municipiul Moreni care nu sunt nici măcar în faza de studiu. Moreniul are nevoie de un spital nou, cel existent este vechi și nu oferă condiții. Deservește și zona din jurul Moreniului și sunt foarte mulți pacienți. O altă problemă este la liceu, care are nevoie de reabilitare urgentă. Nu există pentru acest liceu nici măcar un plan în prezent. La fel de mult este nevoie de o autogară și transport public local. Ar ajuta mult și copiii să se deplaseze la școală, dar și pe cei vârstnici. Ar trebui să ne îndreptăm atenția și asupra Parcului Industrial care trebuie dezvoltat ca să asigure locuri de muncă mai bine plătite”.