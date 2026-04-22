PSD Dâmbovița a votat pentru retragerea sprijinului politic acordat premierului Ilie Bolojan

Potrivit declarațiilor, decizia a fost susținută de peste 150 de reprezentanți locali, fiind motivată de problemele economice și sociale semnalate în comunități: creșterea prețurilor, presiunea fiscală, dificultăți în mediul de afaceri și situația categoriilor vulnerabile.

Reprezentanții organizației susțin că măsurile propuse anterior de partid nu au fost luate în considerare în actuala guvernare, iar situația economică actuală a determinat această poziție politică.

În mesajul transmis public, PSD Dâmbovița afirmă că decizia reflectă o poziționare „de partea oamenilor” și o reacție la dificultățile resimțite la nivel local și național.

Este o decizie cu impact politic, anunțată în contextul tensiunilor dintre formațiunile din coaliția de guvernare și al dezbaterilor privind politicile economice și fiscale.