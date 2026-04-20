Partidul Social Democrat urmează să decidă astăzi, prin vot intern, dacă își retrage sprijinul politic și iese de la guvernare, într-un moment tensionat pentru scena politică.

Consultarea, denumită de liderii PSD „Momentul Adevărului”, are loc la Palatul Parlamentului, începând cu ora 17:00, și va stabili direcția partidului în raport cu actuala coaliție guvernamentală condusă de premierul Ilie Bolojan.

Decizia vine pe fondul unor dispute tot mai dure între PSD și partenerii de guvernare, iar mesajele transmise de lideri ai social-democraților au ridicat nivelul conflictului politic.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a transmis recent mesaje extrem de ferme, susținând că premierul ar fi depășit „liniile roșii” ale partidului și că „nu va mai conduce Guvernul” după această consultare internă.

De cealaltă parte, premierul Ilie Bolojan a declarat că nu intenționează să demisioneze, indiferent de rezultatul votului din interiorul PSD.

Dacă partidul decide ieșirea de la guvernare, România s-ar putea confrunta cu o reconfigurare majoră a scenei politice, inclusiv posibile negocieri pentru o nouă formulă de guvernare sau chiar o criză politică.

Decizia finală este așteptată în cursul serii.