Ministrul Energiei avertizează că scumpirea gazelor naturale, pusă pe seama conflictului din Orientul Mijlociu, se va vedea parțial și în tariful la energia electrică, în perioada următoare.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat sâmbătă că va exista o nouă creștere a tarifului la energie electrică în condițiile în care prețul gazelor naturale a crescut și el.

Ministrul Energiei anunță creșterea prețului la energie electrică

Întrebat dacă conflictul din Orientul mijlociu va duce la creșteri de prețuri în facturile românilor, ministrul Energiei a spus că „este evident că o parte din această creștere se va regăsi și în creșterea tarifului de energie electrică”.

„Eu nu spun ‘şoc’, dar este evident că o creştere a preţurilor gazelor naturale, care, în funcţie de perioadele de raportare, au fost cu 70% mai mari decât perioada de dinaintea izbucnirii războiului, 20% din producţia din România este bazată pe gaze naturale, este evident că o parte din această creştere se va regăsi şi în creşterea tarifului de energie electrică, dar, în momentul de faţă, dat fiind faptul că sunt contracte bilaterale vechi între producători de gaze naturale şi cei care produc energie bazată pe gaze, OMV Petrom, de exemplu, este evident că va fi un potenţial risc, dar nu la nivelul unui şoc pe piaţa energetică”, a explicat Bogdan Ivan.