Dispută politică privind vânzarea unor companii de stat din sectorul energetic

În spațiul public a apărut o dispută politică legată de posibila vânzare a unor companii de stat considerate profitabile din sectorul energetic.

Reprezentanți ai PSD critică această direcție, susținând că ar reprezenta un risc pentru securitatea energetică a României și că astfel de decizii nu ar fi fost discutate în cadrul coaliției de guvernare. Aceștia afirmă că invocarea PNRR ar fi un pretext și că alte state europene ar urma o strategie de consolidare a controlului statului asupra sectorului energetic.

De cealaltă parte, susținătorii măsurilor invocate în discuție arată că acestea țin de angajamente economice și reforme asumate la nivel european.

Subiectul a generat reacții politice puternice și rămâne în dezbatere publică.