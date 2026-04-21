PSD îi retrage sprijinul politic lui Bolojan! Grindeanu: ”Când 97,7 la sută dintre colegi îți spun că trebuie să plece acasă, nu mai este loc de nimic”

Premierul Ilie rămâne fără sprijinul social-democraților! Decizia a fost luată de aceștia luni, în urma consultării interne la care au participat circa 5.000 de membri ai celui mai mare partid din România.

La consultarea organizată în interiorul PSD, numită ”Momentul adevărului”, participanții au avut de răspuns la următoarea întrebare: ”Consideraţi că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?”.

Rezultatul votului – 97,7 la sută dintre social-democrați au răspuns ”Da” la întrebare.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, după anunțarea rezultatului votului, că atât el, cât și ceilalți lideri ai partidului au înțeles că ”nu mai este loc de nimic” privind separarea de Ilie Bolojan.

”Când 97,7 la sută dintre colegi îți spun că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai este loc de nimic. Am înțeles asta și eu, și toată conducerea, și vă asigur că în zilele următoare vom acționa. PSD este partidul cel mai mare din Romania și vom ține cont de mandatul pe care ni l-ați dat, astfel încât viața românilor să fie una mai bună”, a spus Grindeanu.