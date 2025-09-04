Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Proteste în administrația publică locală din Dâmbovița: Angajații din primării trag un semnal de alarmă

By: Roxana - Ionela Botea

Nemulțumirile din administrația publică locală se intensifică și la nivelul județului Dâmbovița. Începând de astăzi, 3 septembrie, salariații din primăriile județului, membri ai Sindicatului Angajaților din Primăriile Locale Dâmbovița (SAPL Dâmbovița), au declanșat proteste împotriva măsurilor pe care le cataloghează drept „haotice” luate de Guvern.

Concret, în prima etapă, nu se va lucra cu publicul, fiind asigurată doar permanența, conform prevederilor legale. Liderii sindicali precizează că această formă de protest reprezintă un prim semnal de alarmă, prin care angajații cer să le fie ascultată vocea și respectate drepturile.

„Reforma reală nu poate fi făcută doar din pix. Solicităm o consultare reală a partenerilor de dialog social și măsuri concrete acolo unde se scurg banii publici – finanțarea partidelor politice, sutele de agenții și oficii ale statului. Reforma nu trebuie să înceapă cu pensionarii, veteranii de război sau plătitorii corecți de taxe și impozite, ci cu privilegiații clasei politice care de 35 de ani sifonează banii publici”, se arată în mesajul transmis de sindicaliști.

Într-un ton tranșant, reprezentanții SAPL Dâmbovița au adresat și o întrebare directă premierului:
„De sinecuri când vă ocupați cu adevărat, domnule prim-ministru Gavril Ilie Bolojan?”

Protestele din administrația publică locală sunt parte a unei mișcări mai ample, care se extinde la nivel național, salariații cerând echitate, responsabilitate și o reformă autentică, nu una construită pe sacrificarea categoriilor vulnerabile.

