Propuneri privind plăți forfetare pentru micii fermieri

În următorul exercițiu financiar comunitar, odată cu modificările la noua politică agricolă comună, se așteaptă ca plata de bază per hectar acordată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) să fie cuprinsă între 130 euro/ha și 240 euro/ha. Această sumă poate varia în funcție de mai mulți factori, inclusiv tipul de cultură, suprafața eligibilă și alte criterii specifice stabilite de APIA. Pe de altă parte, la propunerea Comisiei Europene vor fi prevăzute și noi condiționalități.

Micii fermieri vor putea opta pentru formula de plată acordată forfetar, al cărei cuantum nu va depăși 3.000 de euro/fermier/an. „Plată pentru micii fermieri Statele membre oferă sprijin pentru venit micilor fermieri, astfel cum este stabilit de statele membre, înlocuind sprijinul din cadrul intervențiilor. Statele membre concep intervenția din Planul Național de Reprezentare ca fiind opțională pentru fermieri. Statele membre se asigură că sprijinul acordat în temeiul prezentului articol este îndreptat în principal către fermierii care desfășoară o activitate agricolă în exploatația lor și care contribuie activ la securitatea alimentară. Plata anuală pentru fiecare mic fermier nu depășește 3.000 EUR. Statele membre pot diferenția sprijinul acordat pentru diferite grupuri de fermieri sau zone geografice,” precizează propunerea de regulament.





