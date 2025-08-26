Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Propuneri privind plăți forfetare pentru micii fermieri

By: Adrian NĂSTASE

Date:

În următorul exercițiu financiar comunitar, odată cu modificările la noua politică agricolă comună, se așteaptă ca plata de bază per hectar acordată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) să fie cuprinsă între 130 euro/ha și 240 euro/ha. Această sumă poate varia în funcție de mai mulți factori, inclusiv tipul de cultură, suprafața eligibilă și alte criterii specifice stabilite de APIA. Pe de altă parte, la propunerea Comisiei Europene vor fi prevăzute și noi condiționalități.

Micii fermieri vor putea opta pentru formula de plată acordată forfetar, al cărei cuantum nu va depăși 3.000 de euro/fermier/an. „Plată pentru micii fermieri Statele membre oferă sprijin pentru venit micilor fermieri, astfel cum este stabilit de statele membre, înlocuind sprijinul din cadrul intervențiilor. Statele membre concep intervenția din Planul Național de Reprezentare ca fiind opțională pentru fermieri. Statele membre se asigură că sprijinul acordat în temeiul prezentului articol este îndreptat în principal către fermierii care desfășoară o activitate agricolă în exploatația lor și care contribuie activ la securitatea alimentară. Plata anuală pentru fiecare mic fermier nu depășește 3.000 EUR. Statele membre pot diferenția sprijinul acordat pentru diferite grupuri de fermieri sau zone geografice,” precizează propunerea de regulament.


Articolul precedent
Rabla 2025- start oficial pe 1 septembrie
Articolul următor
Alertă: Pompierii ISU Dâmbovița au  salvat un bărbat și au  evacuat  35 de persoane într-un bloc din Târgoviște
Adrian NĂSTASE
Adrian NĂSTASE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Dosare penale pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului în județul Dâmbovița

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii Serviciului Rutier au depistat un bărbat de 49 de...

Atenție! Imaginea Președintelui Senatului, Mircea Abrudean, folosită fraudulos în scheme de tip „investiții cu profit garantat”

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Autoritățile avertizează asupra apariției unui material video fals care îl prezintă...

Polițiștii rutieri dâmbovițeni intensifică controalele pentru siguranța participanților la trafic

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
În perioada 22–23 august 2025, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de...

Incendiu la un depozit de plante furajere în localitatea Ghirdoveni,  două victime asistate de pompieri

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pompierii de la Detașamentul Moreni au fost solicitați să intervină pentru...

News

Dosare penale pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului în județul Dâmbovița

Social 0
Polițiștii Serviciului Rutier au depistat un bărbat de 49 de...

Atenție! Imaginea Președintelui Senatului, Mircea Abrudean, folosită fraudulos în scheme de tip „investiții cu profit garantat”

Social 0
Autoritățile avertizează asupra apariției unui material video fals care îl prezintă...

Accident rutier în comuna Moroeni,  pieton rănit, șoferul a părăsit locul faptei

Social 0
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Fieni au fost sesizați cu privire...

© 2023 Ziarul Dâmbovița