Primele autobuze electrice au ajuns la Târgoviște, marcând un nou  pas important în modernizarea transportului public

Municipiul Târgoviște a făcut un nou pas semnificativ către un transport urban mai ecologic, odată cu sosirea primelor două autobuze electrice din noua flotă destinată orașului. Evenimentul de prezentare a avut loc în prezența primarului municipiului, Daniel Cristian Stan, și a edilului comunei Șotânga, Constantin Stroe.

Vehiculele fac parte dintr-un proiect amplu ce prevede introducerea a 21 de autobuze 100% electrice, care vor fi puse treptat în circulație pe rutele principale din oraș. Noile mijloace de transport promit un trafic urban mai puțin poluant, mai silențios și orientat către confortul călătorilor.

Autoritățile locale anunță că modernizarea sistemului de transport nu se oprește aici. Pe termen scurt, este planificată extinderea rețelei de transport către localitățile din zona periurbană, pentru a facilita mobilitatea locuitorilor din împrejurimi și a integra comunele limitrofe într-o rețea modernă și eficientă.

Această investiție se înscrie în strategia administrației publice locale de a transforma mobilitatea din județul Dâmbovița prin proiecte sustenabile, menite să ridice standardul de viață al comunității.