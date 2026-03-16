Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, le transmite șoferilor să folosească parcările amenajate în apropierea Parcul Chindia

Edilul a precizat că există aproape 300 de locuri de parcare gratuite chiar lângă parc, în parcarea de la stadionul Stadionul Eugen Popescu, iar în imediata apropiere sunt disponibile și alte spații pentru staționarea autoturismelor.

Autoritățile locale îi roagă pe conducătorii auto să nu mai parcheze pe Calea Domnească sau pe străzile adiacente, pentru a evita blocarea traficului într-una dintre cele mai circulate zone ale orașului.

„Având în vedere vremea frumoasă, parcul devine tot mai solicitat. Vă rugăm să folosiți parcarea de la stadion, cea de pe Cornel Popa sau parcarea de lângă terenurile de tenis. În total, acestea oferă aproximativ 400 de locuri de parcare gratuite în imediata apropiere a parcului”, a transmis primarul Daniel Cristian Stan.

Apelul este adresat nu doar celor care vin la plimbare în Parcul Chindia, ci și turiștilor care vizitează complexul istoric Curtea Domnească din Târgoviște, una dintre cele mai importante atracții turistice ale municipiului.