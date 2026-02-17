Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, a anunțat că sala de sport a Clubului Sportiv Școlar Târgoviște intră în reabilitare, proiectul ajungând în etapa de contractare

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Peste 700 de copii care se antrenează aici vor beneficia de condiții moderne și sigure, potrivite pentru performanță sportivă.

Investiția de peste 18 milioane de lei presupune reabilitarea completă a sălii, cu accent pe siguranță, confort și facilități pentru antrenamente de înalt nivel.

Zona beneficiază deja de lucrări importante:Școala „Matei Basarab” a fost modernizată și extinsă cu fonduri europene.Baza sportivă în aer liber a fost pusă la punct.

Curtea și parcarea au fost reabilitate și amenajate.

Această investiție reprezintă un pas important în sprijinirea sportului de performanță și educației fizice pentru tinerii târgovișteni.

Articolul precedent
Județul Dâmbovița intră, începând de astăzi, 17 februarie, ora 10:00, sub incidența unei atenționări meteorologice COD GALBEN, valabilă până miercuri, 18 februarie, ora 22:00
Articolul următor
Denisa Predică, sportivă legitimată la Clubul Sportiv Târgoviște,a încheiat pe locul 8 în proba de 60 metri plat la întrecerile Cupei României la atletism pentru seniori
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

News

© 2023 Ziarul Dâmbovița