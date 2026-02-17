Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, a anunțat că sala de sport a Clubului Sportiv Școlar Târgoviște intră în reabilitare, proiectul ajungând în etapa de contractare

Peste 700 de copii care se antrenează aici vor beneficia de condiții moderne și sigure, potrivite pentru performanță sportivă.

Investiția de peste 18 milioane de lei presupune reabilitarea completă a sălii, cu accent pe siguranță, confort și facilități pentru antrenamente de înalt nivel.

Zona beneficiază deja de lucrări importante:Școala „Matei Basarab” a fost modernizată și extinsă cu fonduri europene.Baza sportivă în aer liber a fost pusă la punct.

Curtea și parcarea au fost reabilitate și amenajate.

Această investiție reprezintă un pas important în sprijinirea sportului de performanță și educației fizice pentru tinerii târgovișteni.