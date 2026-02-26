Primăria municipiului Târgoviște face un apel ferm către cetățeni: folosiți pasarela pietonală de pe Calea București

Noua construcție a fost realizată într-o zonă considerată mult timp un punct negru al traficului rutier, unde traversarea carosabilului era extrem de dificilă și, din păcate, marcată de numeroase accidente, unele dintre ele mortale.

Trecerea la un nivel superior de siguranță

Autoritățile locale au decis desființarea vechilor treceri de pietoni din zonă, tocmai pentru a elimina riscul unor noi tragedii. În locul acestora, a fost construită o pasarelă pietonală modernă, menită să ofere siguranță maximă tuturor celor care tranzitează zona.

Cu o lungime de aproximativ 19 metri, pasarela este ușor de utilizat și adaptată nevoilor tuturor categoriilor de persoane.

Accesibilitate pentru toți

Un element esențial al noii construcții îl reprezintă accesibilitatea. Ambele rampe sunt dotate cu elevatoare tip platformă, destinate persoanelor cu dizabilități sau celor cu mobilitate redusă. Astfel, investiția nu este doar una în infrastructură, ci și un pas important către un oraș mai incluziv.

Siguranță sporită, zi și noapte

Pentru a garanta un climat de siguranță permanent, pasarela beneficiază de:

Iluminat public modern, pentru vizibilitate optimă pe timpul nopții;

Sistem de supraveghere video, menit să descurajeze actele de vandalism și să ofere un plus de protecție utilizatorilor.

Un apel la responsabilitate

Primăria subliniază importanța respectării noilor reguli de circulație și îi îndeamnă pe cetățeni să utilizeze exclusiv pasarela pentru traversarea zonei. Măsura are ca scop principal protejarea vieților omenești și fluidizarea traficului pe una dintre cele mai circulate artere ale orașului.

Siguranța începe cu fiecare dintre noi. Folosiți pasarela și contribuiți la prevenirea accidentelor!