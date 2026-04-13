Prim-viceguvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Leonardo Badea, spune că aderarea României la Zona Euro ar reduce riscul derapajelor economice

Adoptarea monedei euro ar reduce riscul derapajelor de politică economică și ar susține continuitatea reformelor, susține Leonardo Badea, prim-viceguvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR)

„Într-un context caracterizat de numeroase constrângeri şi de volatilitate ridicată, obiectivul adoptării monedei unice reduce riscul derapajelor de politică economică şi susţine continuitatea reformelor. Acest obiectiv poate structura o foaie de parcurs clară pentru consolidarea echilibrelor interne şi externe, favorizând o convergenţă sustenabilă. Un efect esenţial al acestui proces este ancorarea aşteptărilor investitorilor. Angajamentul credibil faţă de integrarea monetară transmite semnalul că România îşi asumă un parcurs predictibil, bazat pe stabilitate şi disciplină economică. Adoptarea ar avea efecte favorabile din perspectiva fluxurilor de capital străin”, a declarat Leonardo Badea pentru DigiEconomic.