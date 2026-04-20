Preţurile la pompă au început să scadă, deşi sunt departe de nivelul de dinaintea conflictului din Golf

Preţ carburanţi 20 aprilie 2026. Motorina şi benzina se vând azi cu preţuri între 8 şi 9 lei.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, prim-vicepreședinte al PSD, a declarat că efectele negative ale conflictului din zona Golfului vor continua să se manifeste timp de șase până la nouă luni, chiar și în ipoteza în care ostilitățile s-ar încheia imediat.

„Faptul că 40% din îngrășămintele folosite la nivel mondial trebuiau să treacă prin acea strâmtoare și nu ajung acum la culturile de primăvară cauzează automat o lipsă a hranei la finalul acestei veri și în iarnă. Faptul că deja avem prețuri atât de mari la combustibil – și lipsă de combustibil în anumite state, nu în România – reprezintă o provocare. Și vom avea de lucru. Chiar dacă mâine se închide acest război, încă șase – nouă luni vom simți efectele negative. Ca stat, ai nevoie să fii pregătit, să navighezi, să te adaptezi, să vorbești cu alți oameni”, a spus Bogdan Ivan la finalul săptămânii trecute.

Prețul petrolului crește pe măsură ce conflictul din Strâmtoarea Ormuz se intensifică

Prețul țițeiului american a crescut cu 6,4%, ajungând la 87,88 dolari pe baril, după reluarea tranzacțiilor la Bursa Comercială din Chicago, potrivit AP.

Prețul țițeiului Brent, standardul internațional, a crescut cu 6,5%, ajungând la 96,25 dolari pe baril.

Reacția pieței a urmat după mai mult de două zile de speranțe crescânde, apoi a spulberat așteptările, inclusiv în cazul Strâmtorii Ormuz.

Câștigurile de duminică șterg o parte din pierderile înregistrate vineri, când prețul țițeiului a scăzut cu peste 9% după ce ministrul iranian de externe a declarat că strâmtoarea s-a redeschis pentru petrolierele comercial