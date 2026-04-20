Close Menu
E-PAPER
marți, aprilie 21
Administraţie

Preţurile la pompă au început să scadă, deşi sunt departe de nivelul de dinaintea conflictului din Golf

Roxana - Ionela Botea
Preţ carburanţi 20 aprilie 2026. Motorina şi benzina se vând azi cu preţuri între 8 şi 9 lei.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, prim-vicepreședinte al PSD, a declarat că efectele negative ale conflictului din zona Golfului vor continua să se manifeste timp de șase până la nouă luni, chiar și în ipoteza în care ostilitățile s-ar încheia imediat.

„Faptul că 40% din îngrășămintele folosite la nivel mondial trebuiau să treacă prin acea strâmtoare și nu ajung acum la culturile de primăvară cauzează automat o lipsă a hranei la finalul acestei veri și în iarnă. Faptul că deja avem prețuri atât de mari la combustibil – și lipsă de combustibil în anumite state, nu în România – reprezintă o provocare. Și vom avea de lucru. Chiar dacă mâine se închide acest război, încă șase – nouă luni vom simți efectele negative. Ca stat, ai nevoie să fii pregătit, să navighezi, să te adaptezi, să vorbești cu alți oameni”, a spus Bogdan Ivan la finalul săptămânii trecute.

Prețul petrolului crește pe măsură ce conflictul din Strâmtoarea Ormuz se intensifică

Prețul țițeiului american a crescut cu 6,4%, ajungând la 87,88 dolari pe baril, după reluarea tranzacțiilor la Bursa Comercială din Chicago, potrivit AP.

Prețul țițeiului Brent, standardul internațional, a crescut cu 6,5%, ajungând la 96,25 dolari pe baril.

Reacția pieței a urmat după mai mult de două zile de speranțe crescânde, apoi a spulberat așteptările, inclusiv în cazul Strâmtorii Ormuz.

Câștigurile de duminică șterg o parte din pierderile înregistrate vineri, când prețul țițeiului a scăzut cu peste 9% după ce ministrul iranian de externe a declarat că strâmtoarea s-a redeschis pentru petrolierele comercial

Share.

Related Posts

Add A Comment
Leave A Reply