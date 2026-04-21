Potrivit datelor recente, Fondul Monetar Internațional (FMI) a redus semnificativ prognoza de creștere economică a României.

Potrivit ultimului raport privind perspectivele economiei mondiale, economia României este aşteptată să crească în 2026 cu doar 0,7%, comparativ cu un avans de 1,4% estimat în toamna anului 2025. Totuși, economia țării noastre ar urma să crească, din 2027, cu 2,5%.

De asemenea, FMI a revizuit estimările și în privința inflației. În 2026, inflația ar urma să fie de 7,8%, față de 6,7% cât estima instituția în raportul publicat în octombrie.

De asemenea, și prognoza privind deficitul de cont curent al României din 2026 a fost revizuită la 6,8%, de la 6,6% estimat în octombrie. Anul viitor, deficitul de cont curent ar urma să se diminueze la 6,2%.

În acest context, diferențele dintre prognozele interne și cele ale instituțiilor internaționale evidențiază incertitudinile legate de evoluția economică a României în perioada următoare.