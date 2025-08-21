Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Președintele CJ Dâmbovița: Rețea modernă de gaze pentru locuitori și instituții publice în comuna Conțești 

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a participat la semnarea contractului pentru înființarea unei rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale în comuna Conțești. Proiectul reprezintă una dintre investițiile majore din infrastructura energetică a județului și are ca obiectiv aducerea unui confort sporit locuitorilor și instituțiilor publice.

Valoarea totală a investiției depășește 41,8 milioane de lei și include construcția unei rețele de peste 46 de kilometri de conducte. Totodată, proiectul prevede realizarea a 1.883 de branșamente, dintre care 1.850 pentru gospodării și 33 pentru școli, biserici, primărie și alte instituții publice, ceea ce va asigura accesul la gaze naturale atât pentru cetățeni, cât și pentru infrastructura locală.

Prin implementarea acestui proiect, locuitorii din Conțești, Boteni, Crângași, Heleșteu, Gămănești, Mereni, Călugăreni și Bălteni vor beneficia de o infrastructură modernă, sigură și adaptată standardelor actuale de eficiență energetică și siguranță.

Președintele CJ Dâmbovița a subliniat importanța colaborării între administrația județeană și autoritățile locale: „Astfel de investiții demonstrează că, împreună cu administrațiile locale, reușim să transformăm comunitățile dâmbovițene și să aducem mai mult confort oamenilor”, a declarat Corneliu Ștefan.

Autoritățile estimează că lucrările de construcție a rețelei de gaze vor aduce beneficii directe comunității, inclusiv reducerea costurilor energetice pentru gospodării, creșterea siguranței furnizării energiei și dezvoltarea infrastructurii publice. Proiectul face parte dintr-un plan mai amplu al Consiliului Județean Dâmbovița de modernizare a rețelelor de utilități din județ și de creștere a calității vieții locuitorilor.

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

