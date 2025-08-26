Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Președintele CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan, la sărbătoarea localității Dobra

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a participat la evenimentul de sărbătoare al comunei Dobra, adresându-le locuitorilor urări de bine.

„ O comunitate harnică și primitoare, care crește frumos de la an la an. M-am bucurat să vă fiu alături și să văd cât de multe realizați împreună, ca într-o mare familie.  Vă felicit și să ne revedem cu bine și anul viitor!”, a transmis Corneliu Ștefan.

Evenimentul a fost prilej de bucurie și reuniune pentru întreaga comunitate, reflectând implicarea locuitorilor în dezvoltarea localității și spiritul de unitate.

Articolul precedent
Siguranța rutieră, prioritate, lucrări pe DN72A în Voinești
Articolul următor
Moreni: Proiecte importante riscă să fie suspendate
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Dosare penale pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului în județul Dâmbovița

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii Serviciului Rutier au depistat un bărbat de 49 de...

Atenție! Imaginea Președintelui Senatului, Mircea Abrudean, folosită fraudulos în scheme de tip „investiții cu profit garantat”

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Autoritățile avertizează asupra apariției unui material video fals care îl prezintă...

Polițiștii rutieri dâmbovițeni intensifică controalele pentru siguranța participanților la trafic

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
În perioada 22–23 august 2025, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de...

Incendiu la un depozit de plante furajere în localitatea Ghirdoveni,  două victime asistate de pompieri

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pompierii de la Detașamentul Moreni au fost solicitați să intervină pentru...

News

Dosare penale pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului în județul Dâmbovița

Social 0
Polițiștii Serviciului Rutier au depistat un bărbat de 49 de...

Atenție! Imaginea Președintelui Senatului, Mircea Abrudean, folosită fraudulos în scheme de tip „investiții cu profit garantat”

Social 0
Autoritățile avertizează asupra apariției unui material video fals care îl prezintă...

Accident rutier în comuna Moroeni,  pieton rănit, șoferul a părăsit locul faptei

Social 0
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Fieni au fost sesizați cu privire...

© 2023 Ziarul Dâmbovița