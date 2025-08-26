Președintele CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan, la sărbătoarea localității Dobra

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a participat la evenimentul de sărbătoare al comunei Dobra, adresându-le locuitorilor urări de bine.

„ O comunitate harnică și primitoare, care crește frumos de la an la an. M-am bucurat să vă fiu alături și să văd cât de multe realizați împreună, ca într-o mare familie. Vă felicit și să ne revedem cu bine și anul viitor!”, a transmis Corneliu Ștefan.

Evenimentul a fost prilej de bucurie și reuniune pentru întreaga comunitate, reflectând implicarea locuitorilor în dezvoltarea localității și spiritul de unitate.