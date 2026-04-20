Polițiștii din cadrul IPJ Dâmbovița au desfășurat o acțiune amplă pe DN7, pentru prevenirea accidentelor rutiere și creșterea siguranței în trafic

Acțiunea, organizată în intervalul orar 14:00–18:00, s-a desfășurat sub coordonarea Direcția Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și a implicat efective mărite ale polițiștilor rutieri, într-un sistem de control de tip releu.

În urma verificărilor, polițiștii au aplicat 143 de sancțiuni contravenționale, dintre care:111 pentru depășirea vitezei legale, 13 pentru nepurtarea centurii de siguranță, 14 pentru lipsa documentelor obligatorii, 3 pentru neutilizarea corespunzătoare a luminilor, una pentru lipsa ITP, una pentru lipsa RCA

De asemenea, polițiștii au luat măsuri ferme: 60 de permise de conducere reținute, dintre care 59 pentru viteză, 2 certificate de înmatriculare retrase, 1 set de plăcuțe de înmatriculare retras

Acțiunea a vizat combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, viteza excesivă rămânând cea mai frecventă abatere constatată.

Polițiștii dâmbovițeni anunță că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, pentru reducerea riscului rutier și creșterea siguranței tuturor participanților la trafic.