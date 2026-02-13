Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
POLIȚIA DÂMBOVIȚA: ATENȚIE LA ÎNȘELĂCIUNILE PRIN METODA „SMISHING”!

Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița atrage atenția cetățenilor asupra apariției, la nivelul județului, a unor tentative de înșelăciune prin metoda „smishing”.

Aceasta constă în transmiterea unor mesaje SMS sau prin aplicații de mesagerie, care par a proveni de la instituții publice, unități bancare ori societăți de curierat. Mesajele conțin link-uri către pagini web false și solicită introducerea unor date personale sau bancare, sub pretextul livrării unui colet, actualizării contului, achitării unei taxe sau al remedierii unei presupuse probleme urgente.

Accesarea acestor link-uri și furnizarea datelor solicitate poate conduce la compromiterea conturilor bancare și la producerea unor prejudicii financiare.

Recomandări preventive:

Nu accesați link-uri primite prin mesaje nesolicitate;

Nu furnizați date personale, date bancare sau coduri de autentificare;

Verificați informațiile direct pe site-urile oficiale ale instituțiilor sau contactând reprezentanții acestora prin canale oficiale;

Analizați cu atenție adresa web și conținutul mesajului (greșeli gramaticale, formulări neobișnuite, solicitări urgente);

Sesizați de îndată polițis dacă ați fost victima unei astfel de fapte.

În cazul în care ați introdus date bancare pe o pagină suspectă, contactați imediat unitatea bancară pentru blocarea cardului și limitarea eventualelor prejudicii.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița continuă activitățile de prevenire și combatere a infracțiunilor informatice și recomandă cetățenilor să manifeste prudență în utilizarea dispozitivelor mobile și a serviciilor online.

