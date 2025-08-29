Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Peste 2200 de persoane angajate în primele 7 luni din anul 2025, cu sprijinul AJOFM Dâmbovița

By: Adrian NĂSTASE

În primele 7  luni ale anului 2025,  prin intermediul AJOFM Dâmbovița, au fost încadrate în muncă 2228 persoane, dintre care 1069 femei.

Din totalul persoanelor ocupate, 1274 au peste 45 de ani, 350 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 100 au între 30 și 35 de ani, 148 au între 25 și 30 de ani iar 356 sunt tineri sub 25 de ani ( 454 tineri NEET, sub 30 ani). În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 652 provin din mediul urban iar 1576 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii medii (869). Cele cu studii profesionale sunt în număr de 462. Numărul celor cu studii universitare este de 163, iar cei cu studii elementare sunt în număr de 734.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Dâmbovița, 412 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată. Astfel, în primele 7 luni ale anului 2025 numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 8439 persoane.

