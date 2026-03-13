Peste 150 de incendii de vegetație în doar 24 de ore! Pompierii au intervenit la peste 1.500 de solicitări

Arderile de vegetație uscată continuă să producă pagube însemnate la nivel național, afectând suprafețe extinse de teren și punând în pericol gospodării, păduri și chiar vieți omenești.

În ultimele 24 de ore, pompierii militari au intervenit pentru stingerea a 151 de incendii de vegetație uscată, iar suprafața totală afectată a depășit 500 de hectare.

Pe lângă aceste intervenții, salvatorii au avut un ritm intens de muncă, răspunzând la peste 1.500 de solicitări de sprijin din partea populației, care au inclus misiuni de acordare a primului ajutor, intervenții la accidente, incendii și alte situații de urgență.

Autoritățile atrag atenția că arderea vegetației uscate este extrem de periculoasă și, în multe cazuri, interzisă, deoarece focul se poate extinde rapid, mai ales în condiții de vânt, provocând incendii de amploare.

Pompierii reamintesc cetățenilor să evite astfel de practici și să anunțe imediat orice incendiu la 112, pentru a limita pagubele și riscurile pentru comunități.