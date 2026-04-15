Partidul Social Democrat va organiza un referendum intern decisiv privind susținerea premierului Ilie Bolojan, într-un moment tensionat pentru actuala coaliție de guvernare.

Conducerea PSD urmează să stabilească duminică, în cadrul Consiliului Politic Național, întrebarea oficială care va fi adresată liderilor partidului.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, social-democrații vor pune o singură întrebare: dacă partidul mai susține sau nu continuarea mandatului lui Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru. Inițial, conducerea PSD lua în calcul și o a doua întrebare legată de menținerea Uniunea Salvați România la guvernare, însă această variantă a fost abandonată.

Referendumul intern va avea loc luni, 20 aprilie, de la ora 17:00, și va implica aproximativ 5.000 de lideri centrali și locali ai partidului. Votul se va desfășura în format hibrid: conducerea centrală se va reuni fizic la grupul PSD din Camera Deputaților, iar organizațiile județene vor vota online.

Decizia este una importantă, deoarece rezultatul consultării interne ar putea influența stabilitatea actualei coaliții formate din Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România, Uniunea Democrată Maghiară din România și grupul minorităților naționale.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, anunțase încă din februarie intenția organizării acestui referendum intern, menționând atunci că partidul dorește să consulte liderii locali cu privire la continuarea colaborării cu premierul liberal.

Tensiunile dintre PSD și premierul Ilie Bolojan au crescut în ultimele săptămâni, liderii social-democrați acuzându-l pe acesta de inflexibilitate în negocieri și de ignorarea propunerilor venite din partea partidului.

Pe de altă parte, Partidul Național Liberal a transmis că nu va mai rămâne într-o coaliție cu PSD dacă social-democrații vor încerca să dărâme guvernul condus de Ilie Bolojan. O poziție similară a fost adoptată și de conducerea Uniunea Salvați România, ceea ce ar putea complica și mai mult situația politică.

Rezultatul referendumului intern din PSD ar putea decide, astfel, viitorul guvernării și stabilitatea politică din România în perioada următoare.