Opt cursuri de calificare organizate de AJOFM Dâmbovița în luna septembrie

Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmbovița anunță deschiderea a opt cursuri de calificare în luna septembrie 2022, după cum urmează:

– operator introducere, validare și prelucrare date, operator la mașini unelte cu comandă numerică, electrician exploatare medie și joasă tensiune, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice, ospătar(chelner)-vânzător în unități de alimentație, lucrător în comerț, competențe digitale

Cursurile încep cu data de 12 septembrie și se vor desfășura în Târgoviște.

Documentele necesare pentru înscrierea la cursurile de formare profesională



PERSOANELE AFLATE IN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ

a) recomandare din partea centrului de informare si consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere;

b) cerere de inscriere la programul de formare profesionala ;

c) actul de identitate, in original si in copie;

d) certificatul de nastere, in original si in copie;

e) actele de studii eliberate in conditiile legii, in original si in copie;

f) actul medical din care sa rezulte starea sanatatii persoanei si faptul ca aceasta este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei in care doreste sa se califice.

PERSOANELE ANGAJATE CARE BENEFICIAZA DE GRATUITATE IN FORMAREA PROFESIONALA

a) actul de identitate, in original si in copie;

b) certificatul de nastere, in original si in copie;

c) actele de studii eliberate in conditiile legii, in original si in copie;

d) actul medical din care sa rezulte starea sanatatii persoanei si faptul ca aceasta este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei in care doreste sa se califice.

e) actul emis de angajator, din care sa reiasa data si motivul suspendarii raporturilor de munca sau de serviciu, data reluarii acestora, precum si acordul pentru participarea la un program de formare profesionala pe intreaga perioada a acestuia;

f) certificatul de nastere al copilului, in original si in copie;

g) livretul militar sau adeverinta de lasare la vatra, in original si in copie;

h) actul in baza caruia au fost incadrate in munca si decizia de revizuire medicala, din care sa reiasa redobandirea capacitatii de munca pentru persoanele care si-au reluat activitatea dupa pensionarea pentru invaliditate, in original si in copie.