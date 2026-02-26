Nemulțumiri în administrația locală, după ordonanțele promovate de premierul Ilie Bolojan, care reduc personalul din primăriile mici. În multe localități și orășele, edilii spun că au rămas fără consilier personal, secretar, șoferi și fără funcții de conducere, ceea ce a dus la o situație fără precedent: primarii ajung să facă singuri aproape tot.

Primarul ajunge să fie simultan administrator, jurist, contabil, consilier, responsabil cu logistica și, la nevoie, omul de serviciu. În aceste condiții, funcția de primar care ar trebui să însemne strategie, dezvoltare, proiecte, investiții se diluează într-un haos operațional.

O primărie nu este un SRL în care administratorul poate face totul singur. Este o instituție publică, cu responsabilități legale complexe: bugete, urbanism, acte administrative, reprezentare juridică, servicii publice. Fără aparatul minim necesar, nu vorbim despre eficiență, ci despre blocaj.

Reforma administrativă poate fi necesară. Dar reforma fără structură alternativă funcțională înseamnă vulnerabilitate, întârzieri, acte nelegale și comunități care stagnează.