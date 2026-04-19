SĂRBĂTOAREA IZVORUL TĂMĂDUIRII LA MĂNĂSTIREA NUCET DIN ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIȘTEI

Mănăstirea Nucet, una dintre cele mai vechi vetre monahale ale Arhiepiscopiei Târgoviștei, a devenit vineri, 17 aprilie 2026, locul unei ample manifestări de credință, prilejuită de sărbătoarea Izvorului Tămăduirii.

Foarte mulți credincioși, dintre care numeroși tineri, veniți din Nucet, din localitățile învecinate și din Municipiul Târgoviște, au sosit, însoțiți de preoți de la parohiile lor, încă de la primele ore ale dimineții, pentru a lua parte la acest eveniment liturgic.

Sfânta Liturghie a fost oficiată în biserica mănăstirii de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte Părintele Vicar Eparhial, Părinți Consilieri de la Centrul Eparhial și Părintele Protopop al Protoieriei Târgoviște Sud.

Conform tradiției îndelung împământenite, s-a mers apoi în procesiune către pădurea din apropierea mănăstirii, la cunoscutul loc „Fântâna de leac”, unde Înaltul Ierarh a săvârșit slujba de sfințire a apei și a binecuvântat pe cei prezenți.

La eveniment au luat parte oficialități naționale, județene și locale, dintre care amintim: domnul Corneliu Ștefan, Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, vicepreședinții Consiliului Județean Dâmbovița, domnul Marian Tănase, Prefectul județului, doamna deputat Carmen Holban, domnul deputat Laurențiu Neculaescu, doamna Luisa Bărboiu, Primarul Comunei Nucet, precum și primari din localitățile din împrejurimi.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a aprofundat dimensiunea teologică a sărbătorii, arătând că Izvorul Tămăduirii are în centrul său pe Maica Domnului, care L-a născut pe Fiul lui Dumnezeu – Biruitorul morții, cea care mijlocește pururi pentru noi și se constituie în expresia cea mai înaltă a iubirii Creatorului. De aceea, privind spre Maica Domnului, ca spre izvorul nesecat al milostivirii dumnezeiești, vedem pe cea prin care Fiul lui Dumnezeu a intrat în istoria noastră și a înnoit definitiv chipul lumii.

Înaltul Ierarh a arătat că Izvorul Tămăduirii este o sărbătoare care poate fi înțeleasă numai din perspectiva Învierii Domnului – izvorul credinței, mărturiei și vieții noastre, minunea care a transformat ireversibil istoria și civilizația umană. Totodată, Chiriarhul nostru a subliniat că tot răul din lume, cu toate manifestările sale hidoase, precum: răutatea, ura, mândria, lăcomia și dorința de dominare, își are originea în bolile sufletești care macină omul contemporan, boli ce trebuie vindecate prin iubire, dreptate, solidaritate, reconciliere și pace. Mai cu seamă astăzi, când lumea noastră este cuprinsă de numeroase conflicte și războaie, pacea se constituie într-o nevoie fundamentală pentru a ne bucura împreună de darul sacru și inestimabil al vieții.