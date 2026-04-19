Eleganță canină și suflete care și-au găsit o familie!

Spectacolul și generozitatea s-au întâlnit, la Târgoviște, într-un cadru de poveste. Municipiul Târgoviște a găzduit un eveniment de excepție, rezultat al parteneriatului de succes dintre Primăria Târgoviște și Asociația Club Federal Chinologic – ROYAL.

Parcul Chindiei a devenit punctul de întâlnire pentru iubitorii de animale, cu ocazia expoziției internaționale C.A.C.I.B. World Dog Federation – Târgoviște / Dâmbovița Dog Show.

Dincolo de competiția chinologică de înaltă clasă, cel mai frumos rezultat a fost scris de inima comunității noastre.

Cea de-a doua ediție a târgului de adopții pentru câinii din Adăpostul Public Târgoviște a fost un succes răsunător: 17 cățeluși și-au găsit familii iubitoare în mai puțin de o oră!