Județul Dâmbovița devine, în perioada 21–23 aprilie 2026, gazda unuia dintre cele mai importante evenimente,Competiția Națională de Descarcerare și de Acordare a Primului Ajutor Calificat – faza zonală, la Dâmbovița Mall

Evenimentul reunește loturi reprezentative ale inspectoratelor pentru situații de urgență din mai multe județe, care vor concura în scenarii complexe, inspirate din intervențiile reale. Competiția are ca scop perfecționarea tehnicilor de intervenție, consolidarea lucrului în echipă și schimbul de experiență între salvatori.

Renault pune la dispoziție 16 vehicule necesare simulărilor de descarcerare, pentru ca echipajele să se antreneze în condiții cât mai apropiate de realitate.

Programul deschis publicului:

Miercuri, 22 aprilie 2026

🔹 09:00–09:30 – Festivitatea de deschidere

🔹 09:30–16:00 – Probe de concurs

Joi, 23 aprilie 2026

🔹 08:00–14:00 – Probe de concurs

🔹 14:00–15:00 – Festivitatea de premiere

Organizatorii îi invită pe dâmbovițeni să participe la eveniment, să vadă în direct intervenții spectaculoase de salvare și să descopere modul în care pompierii acționează în situații critice.

Va fi un eveniment spectaculos, educativ și emoționant, dedicat celor care, zi de zi, salvează vieți.