Jandarmii au fost prezenți la Mănăstirea Nucet, unde au asigurat măsurile de ordine publică cu ocazia sărbătorii religioase

Roxana - Ionela Botea
Numeroși credincioși au participat la slujbele religioase și la tradiționala sfințire a apei, iar evenimentul s-a desfășurat în condiții de siguranță, fără incidente, datorită măsurilor preventive luate de jandarmi.

 Pe parcursul manifestărilor, jandarmii dâmbovițeni au acționat pentru:

✔️ menținerea ordinii și siguranței publice

✔️ prevenirea incidentelor

✔️ îndrumarea participanților

✔️ fluidizarea accesului în zona lăcașului de cult

 Reprezentanții Jandarmeriei au transmis mulțumiri tuturor celor prezenți pentru respectarea recomandărilor și pentru comportamentul civilizat de care au dat dovadă.

 Evenimentul religios s-a desfășurat într-o atmosferă de liniște și reculegere, jandarmii dâmbovițeni fiind, ca de fiecare dată, alături de cetățeni în zilele de sărbătoare.

