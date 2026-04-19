Jandarmii au fost prezenți la Mănăstirea Nucet, unde au asigurat măsurile de ordine publică cu ocazia sărbătorii religioase

Numeroși credincioși au participat la slujbele religioase și la tradiționala sfințire a apei, iar evenimentul s-a desfășurat în condiții de siguranță, fără incidente, datorită măsurilor preventive luate de jandarmi.

Pe parcursul manifestărilor, jandarmii dâmbovițeni au acționat pentru:

✔️ menținerea ordinii și siguranței publice

✔️ prevenirea incidentelor

✔️ îndrumarea participanților

✔️ fluidizarea accesului în zona lăcașului de cult

Reprezentanții Jandarmeriei au transmis mulțumiri tuturor celor prezenți pentru respectarea recomandărilor și pentru comportamentul civilizat de care au dat dovadă.

Evenimentul religios s-a desfășurat într-o atmosferă de liniște și reculegere, jandarmii dâmbovițeni fiind, ca de fiecare dată, alături de cetățeni în zilele de sărbătoare.