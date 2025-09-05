Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Măsuri de ordine publică asigurate de jandarmi la manifestările ocazionate de „Zilele Cetății Târgoviște”

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Jandarmii dâmbovițeni vor fi prezenți în mijlocul participanților în perioada 5 – 7 septembrie a.c., la manifestările cultural-artistice și tradiționale desfășurate în municipiul Târgoviște (zonele Complexul Turistic de Natație, Scuarul Primăriei, Centrul Vechi și „Ruine” din Parcul Chindia), ocazionate de evenimentul „Zilele Cetății Târgoviște”. 

Pentru ca manifestările să decurgă în condiţii de siguranță, se vor constitui dispozitive de ordine publică, formate din efective ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa, precum și ale altor instituții cu care se cooperează, care vor acționa în zonele de desfăşurare a activităților, dar şi în cele adiacente.

Principala misiune a jandarmilor dâmbovițeni, alături de celelalte structuri cu atribuții în domeniul ordinii publice, va consta în asigurarea siguranței cetățenilor, precum și prevenirea faptelor de natură antisocială.

Pe această cale adresăm participanţilor la acest eveniment public următoarele recomandări preventive:

• să respecte măsurile stabilite de organizatori și ale structurilor de ordine publică pe timpul derulării evenimentelor;

• să evite împlicarea în conflicte de orice natură și să adopte o atitudine preventivă, pentru siguranța proprie și a celor din jur;

• să acorde atențe copiilor pentru a nu exista riscul de a se rătăci în mulțime;

• să semnaleze orice situație de pericol ori faptă antisocială la patrulele de ordine și siguranță publică aflate în misiune.

Articolul precedent
Înotătorii de la Bluemarin Sport Club București, cantonament la Târgoviște
Articolul următor
ITM DÂMBOVIȚA avertizează angajatorii: Trebuie să treceți la REGES Online
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Accident fatal la Vișina: Un muncitor a murit prins sub pământ într-un șanț

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Un tânăr de 18 ani din comuna Dragodana și-a...

Vehicule istorice scandinave, pe urmele Brâncovenilor: expoziție itinerantă la Mogoșoaia, Potlogi și Târgoviște

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Sâmbătă, 6 septembrie 2025, pasionații de automobile de epocă și...

ITM DÂMBOVIȚA avertizează angajatorii: Trebuie să treceți la REGES Online

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Dâmbovița avertizează angajatorii că luna...

Înotătorii de la Bluemarin Sport Club București, cantonament la Târgoviște

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Înotătorii de la Bluemarin Sport Club București participă în această perioadă...

News

Vehicule istorice scandinave, pe urmele Brâncovenilor: expoziție itinerantă la Mogoșoaia, Potlogi și Târgoviște

Social 0
Sâmbătă, 6 septembrie 2025, pasionații de automobile de epocă și...

ITM DÂMBOVIȚA avertizează angajatorii: Trebuie să treceți la REGES Online

Social 0
Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Dâmbovița avertizează angajatorii că luna...

InfoCons avertizează: Cablu prelungitor vândut online, inclusiv pe eMAG, prezintă risc de șoc electric

Social 0
 Organizația pentru protecția consumatorilor, InfoCons, a lansat o avertizare privind...

© 2023 Ziarul Dâmbovița