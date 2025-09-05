Măsuri de ordine publică asigurate de jandarmi la manifestările ocazionate de „Zilele Cetății Târgoviște”

Jandarmii dâmbovițeni vor fi prezenți în mijlocul participanților în perioada 5 – 7 septembrie a.c., la manifestările cultural-artistice și tradiționale desfășurate în municipiul Târgoviște (zonele Complexul Turistic de Natație, Scuarul Primăriei, Centrul Vechi și „Ruine” din Parcul Chindia), ocazionate de evenimentul „Zilele Cetății Târgoviște”.

Pentru ca manifestările să decurgă în condiţii de siguranță, se vor constitui dispozitive de ordine publică, formate din efective ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa, precum și ale altor instituții cu care se cooperează, care vor acționa în zonele de desfăşurare a activităților, dar şi în cele adiacente.

Principala misiune a jandarmilor dâmbovițeni, alături de celelalte structuri cu atribuții în domeniul ordinii publice, va consta în asigurarea siguranței cetățenilor, precum și prevenirea faptelor de natură antisocială.

Pe această cale adresăm participanţilor la acest eveniment public următoarele recomandări preventive:

• să respecte măsurile stabilite de organizatori și ale structurilor de ordine publică pe timpul derulării evenimentelor;

• să evite împlicarea în conflicte de orice natură și să adopte o atitudine preventivă, pentru siguranța proprie și a celor din jur;

• să acorde atențe copiilor pentru a nu exista riscul de a se rătăci în mulțime;

• să semnaleze orice situație de pericol ori faptă antisocială la patrulele de ordine și siguranță publică aflate în misiune.