Mâine începe la Târgoviște Festivalul Național de Literatură „Moștenirea Văcăreștilor” – ediția a LVII-a

By: Roxana - Ionela Botea

Târgoviștea devine, din nou, capitala literaturii române. În perioada 6 – 7 noiembrie 2025, se desfășoară cea de-a LVII-a ediție a Festivalului-concurs Național de Literatură „Moștenirea Văcăreștilor”, unul dintre cele mai longevive și prestigioase evenimente culturale din țară.

Manifestarea este organizată de Consiliul Județean Dâmbovița, prin Centrul Județean de Cultură Dâmbovița, în parteneriat cu Societatea Scriitorilor TârgovișteniBiblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu” DâmbovițaComplexul Național Muzeal „Curtea Domnească” și cu sprijinul Uniunii Scriitorilor din România.

Festivalul este structurat pe patru secțiuni de creație – poezie, proză scurtă, teatru scurt și eseu – și are ca scop descoperirea, susținerea și promovarea unei literaturi autentice, de valoare, deschise inovației și diversității de expresie, în spiritul tradiției culturale dâmbovițene.

Vineri, 7 noiembrie, începând cu ora 11:00, la Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu”, va avea loc festivitatea de premiere, urmată de lansări de carte și de un recital susținut de membri ai Orchestrei Simfonice „Muntenia”.

Evenimentul oferă, astfel, o experiență culturală completă, care îmbină literatura, muzica și dialogul artistic într-un cadru dedicat talentului și pasiunii pentru cuvântul scris.

Festivalul Național de Literatură „Moștenirea Văcăreștilor” rămâne un punct de reper al vieții literare naționale, continuând tradiția de a aduce împreună scriitori consacrați, tineri creatori și iubitori de literatură, în orașul care a dat culturii române pe Ion Heliade Rădulescu și familia Văcăreștilor.

Studenții de la Universitatea „Valahia" din Târgoviște, din nou pe drumurile țării,  campania „Valahia On Tour" 
Nou proiect de infrastructură în Târgoviște: Parcare publică modernă pe Bulevardul Unirii
