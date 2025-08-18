Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
MADR propune subvenționarea cheltuielilor cu combustibilul utilizat pentru irigații

By: Adrian NĂSTASE

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, va propune subvenţionarea cu 50% a cheltuielilor cu combustibilul utilizat în legumicultură pentru organizaţiile de udători, în acest sens urmând să aibă loc o discuţie la nivel guvernamental.


„Până pe 31 decembrie nu sunt probleme pentru fermierii români de a iriga în continuare culturile de legume în câmp. Ulterior o să am o discuţie la nivel guvernamental, astfel încât să venim cu o propunere, aşa cum beneficiază în sistemul de irigaţii din România toţi fermierii – vorbim de organizaţiile de udători – în aşa fel încât decontarea cheltuielilor privind combustibilul utilizat în legumicultură să fie subvenţionat cu 50%. De aceea, cine vrea să să încheie un contract cu Apele Române cu 2 lei, 3 lei pe 1.000 de mc de apă, va beneficia şi de acest sprijin. Cine nu vrea acest sprijin de a deconta combustibilul solid şi lichid utilizat în legumicultură, sigur va plăti aceşti 2 lei pe 1.000 mc. Vor fi puse printr-o schemă de ajutor de minimis, aşa cum face Ministerul Agriculturii şi în sistemul de irigaţii naţional”, a precizat Florin Barbu.


