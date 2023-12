La Comișani, 2023 a fost anul investițiilor majore în reabilitarea și modernizarea infrastructurii de drumuri

Pe final de an, Ion Bătrânu, primarul Comunei Comișani, a prezentat câteva proiecte gândite împreună cu echipa pe care o conduce în cadrul administrației publice locale. Ca de obicei, la Comișani s-au făcut multe lucruri bune , au fost proiecte finalizate, altele în curs de implementare cu finanțări pe diferite programe, inclusiv prin Programul Județean de Dezvoltare Locală, inițiat de președintele CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan.

„Încheiem un an bun, cu destule satisfacții în ce privește investițiile publice. O să încep prin a prezenta ce am reușit să facem pentru modernizarea infrastructurii de drumuri. Aici avem proiectele cu finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Este vorba despre câteva străzi importante din comună. În satul Lazuri am terminat de asfaltat Strada Islazului, proiect finanțat de la bugetul Consiliului Local. A fost încheiat și procesul verbal de recepție. Am asfaltat străzile Sârbi, Malului, Morii, unde au fost amenajate și rigolele, prin dalare. Pentru că timpul nu ne-a lăsat, mai avem de finalizat în primăvara viitoare încă trei străzi. Îi asigur pe cetățeni că vom finaliza în cel mai scurt timp posibil acest proiect cu o valoare totală de 12 milioane de lei. Când spun asta mă bazez și pe faptul că avem un constructor serios, cu ritm alert de lucru.

Prin Programul Județean de Dezvoltare Locală, accesat cu ajutorul domnului președinte Corneliu Ștefan, avem în derulare proiectul de amenajare a unui parc, vizavi de centrul medical. Locația este exact în centrul comunei, între satele Comișani și Lazuri, iar acest obiectiv va conferi un plus de funcționalitate în această zonă. Vrem să realizăm ceva frumos, mai ales că în apropiere este și Școala Gimnazială. Lucrările au început și avem și aici o firmă serioasă”- ne-a precizat primarul Ion Bătrânu.

Cu fonduri europene, accesate prin Grupul de Acțiune Locală „Arcul Târgoviștei” se execută lucrări de modernizare pe o stradă în satul Lazuri, stadiul fizic de realizare fiind avansat. A apreciat edilul că s-a înțeles foarte bine cu colegii în cadrul GAL-ului.

La Primăria Comișani nu lipsesc nici proiectele de viitor, dimpotrivă. Pentru 2024, primarul Ion Bătrânu are un proiect foarte ambițios, demararea lucrărilor la viitorul cămin de bătrâni.

„Este un obiectiv care va fi benefic nu numai pentru comunitatea din Comișani. Am gândit un cămin ceva mai mare și spațios. Nefiind axe de finanțare pentru o asemenea instituție, am purtat discuții cu domnul președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, pentru ca în 2024 să începem lucrările, cu finanțare prin PJDL. Va fi o lucrare mare, estimăm o valoare de 1,5-2 milioane de lei.”

Tot pentru anul viitor o prioritate vor fi lucrări pentru întreținere și reparații pentru drumurile vicinale. O investiție necesară pentru fermieri în primul rând.