Începând de ieri,  16 martie 2026, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a demarat Campania de primire a Cererilor de plată pentru anul 2026.

Fermierii pot depune documentele în perioada 16 martie – 5 iunie 2026, la centrele instituției, conform programărilor stabilite.

Potrivit reprezentanților APIA, fiecare solicitant trebuie să depună o singură cerere de plată, chiar dacă utilizează terenuri sau deține exploatații cu cod ANSVSA în mai multe localități sau județe.

La completarea cererii, fermierii beneficiari ai sprijinului APIA trebuie să actualizeze informațiile pentru Campania 2026. Cererea de plată, inclusiv declarația de suprafață, se completează în aplicația geospațială AGI Online, disponibilă pe site-ul instituției.

În cazul schemelor din sectorul zootehnic, fermierii trebuie să completeze și declarația specifică acestui sector, conform programării stabilite cu funcționarii APIA, înainte de accesarea aplicației AGI Online.

Reprezentanții instituției precizează că fermierii beneficiază de sprijinul funcționarilor APIA pe tot parcursul procesului de depunere a cererilor, fiind importantă respectarea datei și orei programării stabilite.

APIA recomandă fermierilor ca, înainte de depunerea cererii de plată, să verifice câteva aspecte esențiale:

situația înscrierii terenului în Registrul agricol la primăria de care aparține;

valabilitatea documentelor care atestă utilizarea terenului;

actualizarea datelor animalelor în Baza Națională de Date, în cazul exploatațiilor zootehnice.

Instituția încurajează și utilizarea semnăturii electronice, considerată un instrument modern și eficient pentru finalizarea procesului de depunere a cererilor.

Totodată, fermierii sunt sfătuiți ca, înainte de semnarea cererii de plată pentru 2026, să verifice cu atenție toate informațiile completate și documentele anexate.

Materialele de informare privind Campania 2026 sunt disponibile pe site-ul APIA și la centrele județene și locale ale instituției.