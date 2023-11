În primăvară încep lucrările la rețeaua de gaze din Sălcioara

Spre deosebire de majoritatea unităților administrativ-teritoriale, Sălcioara are un specific aparte. La o populație relativ scăzută, puțin peste 3500 de locuitori la ultimul recensământ, este una dintre cele mai întinse comune din județul Dâmbovița iar cele 9 sate care alcătuiesc localitatea se află la o distanță de cel puțin 1,5-2 km unul de celălalt. Rețeaua de drumuri comunale măsoară , potrivit primarului Valentin Pârvu, peste 60 de km. Iar de aici numeroase consecințe de ordin administrativ și chiar impedimente dificil de soluționat în cazul celor mai multe investiții în infrastructura locală. Zecile de kilometri de drumuri, astăzi modernizate și asfaltate integral, presupun cheltuieli însemnate pentru întreținere iar cu investițiile și proiectele pentru rețelele de utilități situația este mult mai complicată raportat la comunele compacte cu două-trei sate în care este concentrată toată populația.

Dacă la Sălcioara sunt peste 60 de kilometri de drumuri, este evident că tot cam atâta măsoară rețeaua de alimentare cu apă potabilă și tot atât vor măsura rețelele de canalizare și de alimentare cu gaze naturale, proiecte de multe zeci de milioane de euro, pe care primarul Valentin Pârvu vrea să le implementeze în perioada următoare. Face tot ce îi stă în putință pentru ca, cel mai târziu în primăvara viitoare, să înceapă îngroparea primelor conducte ale viitorului sistem de alimentare cu gaze naturale, care va acoperi toate cele nouă sate! Dar este nevoie de timp și de parcurgerea unor etape procedurale obligatorii:

„În ultima perioadă sunt foarte multe voci care spun că primarul de la Sălcioara nu dorește să aducă gaze în localitate. Mai ales după incidentul de la Crevedia , când s-au precipitat puțin lucrurile și au dispărut și centrele de butelii. Oamenii trebuie să știe că nu am renunțat la proiectul acesta, deosebit de important, prioritar pentru mine. Am avut o discuție cu firma Premier Energy, cu care avem contractul de concesiune, și am făcut un calendar legat de derularea investiției. Ca o paranteză, am avut nu mai puțin de 24 de avize de obținut. N-a fost ușor și să te duci la toate instituțiile acestea să obții avizul, înseamnă ceva timp! Aș vrea să lămuresc oamenii că proiectul este în derulare. În acest sens am făcut și un credit , de două milioane de lei, pe care îl vom folosi pentru realizarea stației de reglare și măsurare, care va fi amplasată pe izlazul din satul Ghinești. După discuția pe care am avut-o cu directorul Premier Energy, în primăvara anului viitor să înceapă lucrările.”

Valoarea proiectului se ridică la aproximativ 70 de milioane de lei (700 de miliarde lei vechi), echivalentul a peste 15 milioane de euro, fiind incluse toate cele nouă sate. Asemenea proiecte au început să fie finanțate prin Programul Național Anghel Saligny, fiind încheiate contracte inclusiv în beneficiul câtorva localități dâmbovițene. Speră să găsească înțelegere , fiind făcută solicitare în acest sens.

„Repet, nu voi renunța la proiectul de gaze! N-am spus nicio clipă că renunț, numai că etapele sunt astea care sunt și trebuie să urmăm fiecare pas în parte. Deja au fost făcute discuții la nivel de TRANSGAZ, de toți factorii decizionali, chiar dacă conducta magistrală traversează comuna Sălcioara.”

Lucrările pentru rețeaua de gaze naturale vor porni din Ghinești. Se va merge din aproape în aproape. Când totul va fi gata în acest sat, se va înainta, peste râul Dâmbovița, în celelalte așezări – Mircea Vodă, Bănești, Sălcioara, Cuza Vodă, până va fi acoperită întreaga comună!