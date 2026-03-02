Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Basarab I” al județului Dâmbovița, a sărbătorit Ziua Protecției Civile din România, marcând importanța prevenirii și informării corecte pentru siguranța comunității.

În parteneriat cu voluntarii din cadrul programului „Salvatori din pasiune”, inspectoratul a organizat o serie de activități interactive pentru copii, tineri și adulți, menite să familiarizeze publicul cu munca salvatorilor și cu comportamentul corect în situații de urgență:

Ateliere de prim-ajutor – participanții au învățat manevre esențiale care pot salva vieți în caz de accident sau urgență;

Punct de informare și documentare – materiale despre modul corect de acțiune în caz de seism sau alte situații periculoase;

Voluntariat – informații despre programul „Salvatori din pasiune” pentru cei care doresc să se implice activ în comunitate;

Activitate pirotehnică – prezentarea machetelor și replicilor de muniție, pentru a înțelege riscurile și modul în care specialiștii pirotehniști intervin în siguranță.

Implicare și educație pentru comunitate

Interesul și curiozitatea participanților au demonstrat că educația pentru siguranță salvează vieți. Fiecare întrebare, fiecare exercițiu practicat și fiecare informație asimilată reprezintă un pas înainte către o comunitate mai pregătită și mai responsabilă.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Basarab I” Dâmbovița subliniază că protecția civilă înseamnă responsabilitate, solidaritate și acțiune – și că împreună, comunitatea poate face față oricărei situații de urgență.

Împreună mai pregătiți – pentru fiecare zi și pentru fiecare viață!